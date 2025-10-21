Oekraïne verhoogt defensiebudget met nog eens 6,7 miljard

KYIV (ANP) - Oekraïne heeft de defensiebegroting voor dit jaar aangepast. Het budget is verhoogd met 324,7 miljard grivna (6,7 miljard euro), meldt persbureau Interfax.

Een meerderheid van het parlement heeft ingestemd met de aangepaste begroting. Het grootste deel van het extra geld gaat naar de aankoop van extra drones.

Kyiv geeft al jaren een zeer groot deel van de begroting uit aan defensie. Al voor deze verhoging ging meer dan een kwart van het budget naar de krijgsmacht.

De extra investeringen in defensie worden voornamelijk betaald uit westerse donaties, aldus Interfax.