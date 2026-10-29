ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eisenkot: Netanyahu wil uitslag verkiezingen verdacht maken

Samenleving
door anp
anp291026218 1
Volg ons op Google Nieuws
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische oppositieleider Gadi Eisenkot waarschuwt dat premier Benjamin Netanyahu probeert om de uitslag van de verkiezingen verdacht te maken. Netanyahu's partij Likoed claimde dat de Arabische partijen de verkiezingen hadden "gestolen" door fraude te plegen, maar leverde daar geen bewijs voor.
Volgens Eisenkot is het duidelijk dat Netanyahu en Likoed bezig zijn met een "gecoördineerde en georganiseerde campagne om de resultaten van de verkiezingen in diskrediet te brengen". Likoed werd weliswaar de grootste partij, maar het regeringsblok behaalde geen meerderheid. Daardoor is het onzeker of Netanyahu aan kan blijven als premier.
De Arabische partijen haalden juist een historisch goed resultaat, met negentien zetels. Hun steun kan daardoor doorslaggevend zijn bij het vormen van een regering. Ook Eisenkot lijkt die steun nodig te hebben voor een coalitie.
loading

POPULAIR NIEUWS

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

Een man en een vrouw liggen 's avonds in bed en kijken op hun telefoon.

Waarom sommige stellen geen seks meer hebben

IMG_5199

Het graf van Jezus is gevonden. Voor de derde keer. Of toch niet?

Loading