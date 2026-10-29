Eisenkot: Netanyahu wil uitslag verkiezingen verdacht maken

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische oppositieleider Gadi Eisenkot waarschuwt dat premier Benjamin Netanyahu probeert om de uitslag van de verkiezingen verdacht te maken. Netanyahu's partij Likoed claimde dat de Arabische partijen de verkiezingen hadden "gestolen" door fraude te plegen, maar leverde daar geen bewijs voor.

Volgens Eisenkot is het duidelijk dat Netanyahu en Likoed bezig zijn met een "gecoördineerde en georganiseerde campagne om de resultaten van de verkiezingen in diskrediet te brengen". Likoed werd weliswaar de grootste partij, maar het regeringsblok behaalde geen meerderheid. Daardoor is het onzeker of Netanyahu aan kan blijven als premier.

De Arabische partijen haalden juist een historisch goed resultaat, met negentien zetels. Hun steun kan daardoor doorslaggevend zijn bij het vormen van een regering. Ook Eisenkot lijkt die steun nodig te hebben voor een coalitie.