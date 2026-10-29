ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Griekspoor verliest van Zverev die naar plek 1 ATP-ranking stijgt

Sport
door anp
anp291026217 1
Volg ons op Google Nieuws
WENEN (ANP) - De opmars van tennisser Tallon Griekspoor is ten einde gekomen tegen de Duitser Alexander Zverev. Na zijn toernooizege in Brussel strandde Griekspoor donderdag na twee sets in de achtste finale van het ATP-toernooi van Wenen: 4-6 5-7. Zverev is door zijn overwinning virtueel gestegen naar plek 1 op de wereldranglijst. Als de lijst maandag officieel wordt, zal hij de geblesseerde Italiaan Jannik Sinner voorbijgaan.
In Wenen verloor Griekspoor zijn eerste opslagbeurt aan de Duitser, die vervolgens zelf sterk serveerde en de eerste set bij zijn eerste setpoint binnenhaalde. In set twee dreigde de Nederlander opnieuw zijn eerste opslag in te leveren, maar hij wist een breakpoint van Zverev weg te werken. De set ging vervolgens lang gelijk op tot de spannende elfde game, waarin Zverev wist te breken. De nieuwe nummer 1 van de wereld serveerde daarna de wedstrijd uit, ondanks een korte onderbreking vanwege technische problemen met een reclamebord.
loading

POPULAIR NIEUWS

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

Een man en een vrouw liggen 's avonds in bed en kijken op hun telefoon.

Waarom sommige stellen geen seks meer hebben

IMG_5199

Het graf van Jezus is gevonden. Voor de derde keer. Of toch niet?

Loading