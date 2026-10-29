Griekspoor verliest van Zverev die naar plek 1 ATP-ranking stijgt

WENEN (ANP) - De opmars van tennisser Tallon Griekspoor is ten einde gekomen tegen de Duitser Alexander Zverev. Na zijn toernooizege in Brussel strandde Griekspoor donderdag na twee sets in de achtste finale van het ATP-toernooi van Wenen: 4-6 5-7. Zverev is door zijn overwinning virtueel gestegen naar plek 1 op de wereldranglijst. Als de lijst maandag officieel wordt, zal hij de geblesseerde Italiaan Jannik Sinner voorbijgaan.

In Wenen verloor Griekspoor zijn eerste opslagbeurt aan de Duitser, die vervolgens zelf sterk serveerde en de eerste set bij zijn eerste setpoint binnenhaalde. In set twee dreigde de Nederlander opnieuw zijn eerste opslag in te leveren, maar hij wist een breakpoint van Zverev weg te werken. De set ging vervolgens lang gelijk op tot de spannende elfde game, waarin Zverev wist te breken. De nieuwe nummer 1 van de wereld serveerde daarna de wedstrijd uit, ondanks een korte onderbreking vanwege technische problemen met een reclamebord.