Trump verwacht snelle uitbreiding van de Abraham-akkoorden

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 14:28
anp171025152 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt snel een uitbreiding te verwachten van de Abraham-akkoorden, de verdragen die de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en andere landen in het Midden-Oosten normaliseren. Volgens Trump zou ook Saudi-Arabië zich daarbij kunnen aansluiten.
"Ik hoop dat Saudi-Arabië snel meedoet", zei Trump in een interview met Fox Business Network. "Ik denk dat zodra Saudi-Arabië zich aansluit, iedereen zal meedoen." Hij zou recent met een aantal landen hebben gesproken die ervoor openstaan om de band met Israël formeel te normaliseren.
De eerste Abraham-akkoorden werden tijdens Trumps eerste ambtstermijn gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Later sloten Marokko en Soedan zich aan.
De geruchten dat Saudi-Arabië bereid zou zijn om Israël te erkennen gaan al jaren, maar na het begin van de oorlog in de Gazastrook werden die plannen op de lange baan geschoven.
