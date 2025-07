Yeşilgöz: roep om erkenning Palestijnse staat helpt nu niet

AMSTERDAM (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz denkt niet dat erkenning van Palestina als staat op dit moment helpt de situatie in het Midden-Oosten te kalmeren. Dat zei zij bij de presentatie van het conceptverkiezingsprogramma van haar partij in Amsterdam. Volgens Yeşilgöz is "de-escalatie" nodig, ook om een einde te maken aan de hongersnood in de door Israël afgegrendelde Gazastrook.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde afgelopen week aan dat zijn regering Palestina als staat gaat erkennen. Hij kreeg bijval van Frans Timmermans, de leider van GroenLinks-PvdA, die vindt dat ook Nederland die stap zou moeten zetten. Hij sprak van "een noodzakelijke stap naar vrede". Ook de SP en DENK schaarden zich achter die oproep.

Yeşilgöz benadrukte dat de VVD voor een tweestatenoplossing is, waarbij de Palestijnen een eigen staat krijgen, maar ook het bestaansrecht van Israël gewaarborgd is. "Maar daarvoor zijn er wel een heleboel stappen nodig, helaas."