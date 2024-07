Elf drugsdealers opgepakt tijdens eerste weekend Tomorrowland

BOOM (ANP/BELGA) - Tijdens het eerste weekend van het Belgische festival Tomorrowland zijn elf drugsdealers gearresteerd, van wie twee uit Nederland. In totaal zijn op en rond het festivalterrein 73 mensen aangehouden voor verschillende feiten, meldt persbureau Belga.

De in beslag genomen drugs werden op het terrein meteen getest door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). De verdachten moeten in oktober voor de rechter verschijnen.

Afgelopen weekend werden ook 210 festivalgangers gepakt met een kleine hoeveelheid drugs voor eigen gebruik. Zij moesten meteen een boete betalen en het festivalterrein verlaten.

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives werd in 2019 opgepakt met een grote hoeveelheid drugs op het festival. Ook in haar huurappartement werden xtc, GHB en cocaïne gevonden. De actrice zei dat zij zich voorbereidde op een rol in een film over drugs, maar dat achtte de rechter ongeloofwaardig. Grives werd veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een voorwaardelijk. Ze zat uiteindelijk twee maanden vast.