Harris houdt eerste campagnebijeenkomst in Milwaukee

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris houdt dinsdag haar eerste campagnebijeenkomst. Deze vindt plaats in de stad Milwaukee.

Milwaukee ligt in Wisconsin, een zogenoemde swing state waar de verkiezingsuitslag bepalend is voor wie de volgende president wordt. Milwaukee was ook de stad waar oud-president Donald Trump vorige week officieel de Republikeinse presidentskandidaat werd.

Harris is nog niet de Democratische kandidaat, die wordt uiterlijk 7 augustus gekozen. Ze heeft naar eigen zeggen al wel genoeg gedelegeerden achter zich om de nominatie binnen te slepen. De vraag lijkt nu vooral wie Harris' running mate wordt. Er gaan meerdere namen rond, waaronder die van de gouverneur van Kentucky Andy Beshear, transportminister Pete Buttigieg, gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer en gouverneur van Pennsylvania Josh Shapiro.