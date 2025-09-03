ECONOMIE
Elf mensen in Arnhem hebben tbc

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 10:39
anp030925096 1
ARNHEM (ANP) - Zeker elf mensen in Arnhem hebben een infectie met de tuberculosebacterie opgelopen. Die gaat volgens de gemeente rond onder "mensen in het drugscircuit". Een woordvoerder bevestigt niet dat patiënten zijn overleden, zoals de regionale krant de Gelderlander meldt.
De besmettingen zijn in de afgelopen maanden gebeurd. De eerste gevallen waren bij mensen die samenkwamen om drugs te gebruiken in panden in de wijk 't Broek. Arnhem kwam vorige week met een eerste melding over tbc.
Tuberculose is een infectieziekte, meestal in de longen. Die wordt veroorzaakt door de tuberculosebacterie. Niet iedereen die de bacterie oploopt, wordt er ziek van. Bij de meeste mensen is de weerstand sterk genoeg. Maar mensen met een verzwakte weerstand kunnen wel ziek worden. Ze kunnen dan last krijgen van onder meer langdurig hoesten, moeilijke ademhaling en koorts. Tuberculose is goed te verhelpen met antibiotica.
