Zelensky legt bezoeken af in Europa om steun te bespreken

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 10:35

KOPENHAGEN (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de komende dagen afspraken met zijn bondgenoten om de druk op Rusland op te voeren, schrijft hij op X. Deze woensdag woont hij eerst een top bij in Denemarken. In de avond is er ook overleg in Parijs.
In Kopenhagen komt de zogeheten NB8 bij elkaar, een groep van Noord-Europese landen. Het gaat naast Denemarken om IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland en de Baltische landen Estland, Letland en Litouwen. "We zijn bezig met de voorbereiding van serieuze versterkingen voor Oekraïne", aldus Zelensky.
Donderdag is er een topoverleg in Parijs van de zogenoemde Coalition of the Willing over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Nederland is daar ook bij.
Zelensky zegt dat woensdagavond al bilateraal overleg plaatsvindt tussen Oekraïne en Frankrijk "om onze inspanningen af te stemmen". Hij zegt te werken aan het zetten van "nieuwe stappen in de verhoudingen met de Europese Unie en de Verenigde Staten", zonder die nader toe te lichten.
