Franse bonden kondigen staking op het spoor aan, vlak voor kerst

PARIJS (ANP) - Spoorvakbonden in Frankrijk hebben zaterdag een staking voor onbepaalde tijd afgekondigd. In een verklaring in handen van het Franse persbureau AFP meldden de bonden dat de staking op 11 december moet beginnen. Daardoor dreigt het spoorverkeer ook in aanloop naar kerst te worden verstoord.

Twee jaar geleden staakte treinpersoneel ook in december, waardoor zo'n 200.000 reizigers werden gedupeerd. Het zou niet de eerste spoorstaking zijn dit jaar. In februari legden conducteurs nog het werk neer tijdens een vakantieweekend, waardoor 150.000 reizigers strandden. Eerder kondigden de bonden al een staking aan van 20 tot 22 november.

De bonden eisen onder meer dat de ontmanteling van Fret SNCF, de vrachtdivisie van de nationale spoorwegmaatschappij SNCF, wordt uitgesteld. Het is de bedoeling dat Fret SNCF op 1 januari 2025 wordt vervangen door twee aparte bedrijven. Ook protesteert de vakbeweging tegen de voorwaarden voor het openstellen van regionale spoorlijnen voor concurrenten.