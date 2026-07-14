Emiraten: twee tankers aangevallen door Iran in Straat van Hormuz

ABU DHABI (ANP) - Twee tankers van de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangevallen door Iraanse kruisraketten. Dat maakte het ministerie van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De schepen zouden zijn aangevallen in Omaanse territoriale wateren in de Straat van Hormuz.

Een Indiaas bemanningslid zou om het leven gekomen zijn en acht bemanningsleden zouden gewond zijn geraakt, waarvan vier ernstig.

Volgens het ministerie van Defensie brak op beide schepen brand uit, maar zouden die onder controle zijn. Het kondigde een reactie aan en zei dat de Verenigde Arabische Emiraten alle noodzakelijke maatregelen zullen treffen om hun soevereiniteit en veiligheid te verdedigen.

Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz vaart is afgenomen na nieuwe aanvallen over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Maandag was er geen zichtbare scheepvaart door de zeestraat. Het is mogelijk dat schepen 'onzichtbaar' door de Straat van Hormuz varen doordat hun transponder uitstaat.