Emmaus-oprichter Abbé Pierre beschuldigd van seksueel wangedrag

PARIJS (ANP) - De in 2007 overleden Abbé Pierre, oprichter van de daklozenorganisatie Emmaus, wordt in een nieuw rapport beschuldigd van seksueel wangedrag, melden Franse media. De populaire Fransman zou minstens zeven vrouwen hebben aangerand.

Pierre, wiens echte naam Henri Antoine Grouès was, was een katholieke priester die zich inzette om daklozen te helpen. Hij stichtte in 1949 de Emmaus-beweging. Het idee was dat daklozen, vluchtelingen en armen in gemeenschappen konden wonen en dat zij zelf in hun onderhoud konden voorzien door kringloopwinkels op te zetten. Inmiddels is het een grote internationale organisatie die zich inzet voor daklozen.

Melding

Emmaus International heeft samen met Emmaus Frankrijk en de stichting Abbé Pierre het initiatief genomen voor het onderzoek naar de seksuele misdragingen van Pierre, nadat ze vorig jaar een melding hadden binnengekregen van een slachtoffer. Pierre zou tussen 1970 en 2005 medewerkers, vrijwilligers en jonge vrouwen uit zijn persoonlijke entourage hebben aangerand.

Emmaus en de stichting Abbé Pierre prijzen de moed van de vrouwen die hun verhaal wilden doen voor het onderzoek. Er is geen aangifte gedaan.