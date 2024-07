Oud-adviseur van Trump vrijgelaten na vier maanden celstraf

WASHINGTON (ANP) - Een voormalig handelsadviseur van oud-president Donald Trump, Peter Navarro, is na vier maanden celstraf weer vrijgelaten, melden Amerikaanse media. Hij kreeg die straf omdat hij weigerde te verschijnen voor een parlementaire commissie die onderzoek deed naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

De 75-jarige Navarro zat in een gevangenis in de zuidoostelijke stad Miami en reist naar verwachting snel naar Milwaukee, in het noorden van de Verenigde Staten. Amerikaanse media schrijven dat hij naar de Republikeinse conventie gaat. Trump is daar maandag genomineerd als presidentskandidaat en houdt donderdag een toespraak waarin hij de nominatie formeel accepteert.

Navarro was een van de twee personen in Trumps kring die veroordeeld werden omdat ze niet wilden meewerken aan het onderzoek naar de Capitoolbestorming. De andere persoon is oud-adviseur Steve Bannon. Hij meldde zich begin deze maand bij een gevangenis in Danbury voor een celstraf van vier maanden.