Emoties, bloemen, knuffels en kaarsen bij kade in Winschoten

WINSCHOTEN (ANP) - Bij de plek in Winschoten waar de auto met Emma (8), Jeffrey (10) en hun vader (67) in het water is gevonden, leggen mensen geëmotioneerd bloemen, knuffels en kaarsen neer. Een vrouw die de vader nog kende uit haar vorige woonplaats Beerta, noemt de gebeurtenis "een klap voor de gemeente Oldambt". Ze "kon niet anders" dan nu een bos bloemen brengen.

Een vader met zelf een dochtertje van 1 jaar, kende de broer en zus als vrolijke kinderen. Hun vader kwam hij zo nu en dan tegen. De gebeurtenis raakt hem enorm. "Ik kan er wel van janken."

Een man en vrouw legden twee knuffels neer. Geëmotioneerd stonden ze met een arm om elkaar heen een tijd stil bij de plek. Twee stellen met beiden een jong zoontje leggen een roos neer. Anderen rijden langs in de auto, sommigen stappen kort uit.

Het voertuig van de vader werd dinsdagavond in het water langs de Renselkade gevonden. De man nam de kinderen zaterdagmiddag mee uit zijn Groningse woonplaats Beerta.