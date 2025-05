Drie beklimmingen van Montmartre in slotetappe Tour de France

PARIJS (ANP) - De slotetappe van de Tour de France dit jaar kent in de finale drie beklimmingen van Montmartre. De rit eindigt wel op de Champs-Élysées, maar de kans op een traditionele massasprint is wel een stuk kleiner.

De organisatie presenteerde woensdag details over de nieuwe route, die geïnspireerd is op de olympische wegrit van de Spelen van Parijs van afgelopen zomer. Die werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel.

Het peloton vertrekt op 27 juli vanuit Mantes-la-Ville voor de 21e etappe. Nadat de renners de eerste keer de finishlijn op de Champs-Élysées zijn gepasseerd, volgen niet acht maar drie omlopen van 6,5 kilometer in de stad. Daarna moeten de wielrenners nog drie keer een lus van 16,8 kilometer afleggen met daarin de beklimming via de Rue Lepic naar de Sacré-Coeur in Montmartre.

5,9 procent

De kasseiklim in Montmartre is 1,1 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9 procent. Als de renners de laatste keer de top passeren, is het nog ongeveer 6 kilometer naar de finish. "De slotetappe kan explosief zijn", meldt de organisatie via X. Volgens Tourbaas Christian Prudhomme sluit de beklimming van Montmartre een overwinning voor een van de sprinters niet uit. "Dat is de glorieuze onzekerheid van de sport."

Klassementsrenners Evenepoel en Jonas Vingegaard hadden zich eerder al minder positief uitgelaten over het opnemen van de beklimming in de finale. "Het zal voor meer stress zorgen", zei de Deense tweevoudig Tourwinnaar van Visma - Lease a Bike.