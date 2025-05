Emotionele getuigenis Kim Kardashian in proces over roofoverval

PARIJS (ANP/RTR) - Kim Kardashian had het dinsdag zwaar tijdens haar verklaring over de roofoverval in Parijs waarvan zij in 2016 het slachtoffer werd. "Ik was ervan overtuigd dat ze me gingen neerschieten, dat het voorbij was", zei de realityster in tranen in de rechtbank van Parijs.

Tijdens de overval werd Kardashian vastgebonden en beroofd onder bedreiging van een vuurwapen. Kardashian vertelde dat ze bang was dat ze verkracht zou worden, omdat ze op het bed werd geduwd. "Maar uiteindelijk bond hij me vast en deed hij mijn benen tegen elkaar."

Kardashian vertelde eerder al dat ze een trauma heeft overgehouden aan de gebeurtenis. "Parijs was altijd een plek waar ik zo van hield." Kardashian vreesde voor haar leven, zei ze ook. "Ik dacht dat ik dood zou gaan, dus deed ik snel een gebed voor mijn familie."

Miljoenen buit

In de zaak staan tien mensen terecht. Vanwege de hoge leeftijd van de meeste verdachten wordt de bende ook wel 'grandpa gang' genoemd. De daders maakten voor miljoenen aan juwelen buit.

Camera's zijn dinsdag niet toegestaan in de rechtbank.