Emotionele Omtzigt: onvoldoende zichtbaar bezig met kernproblemen

DEN HAAG (ANP) - Pieter Omtzigt vindt dat de Haagse politiek "onvoldoende zichtbaar bezig is met de kernproblemen van Nederland oplossen". Dat zegt de gewezen fractievoorzitter van NSC in een persverklaring bij zijn afscheid, zichtbaar geëmotioneerd. Hij hekelt dat "de tent in de fik staat" als er vijf lintjes niet ondertekend worden, terwijl problemen als de afwikkeling van het toeslagenschandaal voortduurt.

Dat "giftige politieke klimaat" is Omtzigt steeds meer gaan tegenstaan en heeft naar eigen zeggen bijgedragen aan zijn besluit om te stoppen als Kamerlid en politiek leider van zijn eigen partij.

Hij kondigde half april zijn vertrek aan, omdat hij zijn gezondheid voorop wil stellen. Omtzigt meldde zich twee keer eerder ziek vanwege een burn-out. Dinsdagmiddag neemt Pieter Omtzigt na 21 jaar Kamerlidmaatschap afscheid van het parlement.