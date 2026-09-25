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Energie-Nederland positief over gasvoorraadplannen kabinet

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 8:40
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DEN HAAG (ANP) - Branchevereniging Energie-Nederland is positief over de gasvoorraadplannen van klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66). De minister wil de verantwoordelijkheid voor voldoende gasvoorraad bij de markt neerleggen, nu is de overheid daar zelf nog verantwoordelijk voor. Ook gaat het kabinet in Brussel pleiten voor de afschaffing van de Europese vuldoelen.
De minister wil af van de Europese vuldoelen omdat het landen met een grote gasvoorraad, zoals Nederland, met veel kosten opzadelt. Mocht dat niet lukken, lijkt het Van Veldhoven beter dat gasleveranciers verantwoordelijk zijn voor het aanleggen van voldoende voorraad.
Voorzitter Femke Brenninkmeijer van Energie-Nederland ziet de voordelen. "Het huidige beleid met vuldoelen voor gasopslagen verstoort de gasmarkt. Het nu aangekondigde beleid creëert een verstandigere balans tussen leveringszekerheid en betaalbaarheid: voldoende voorbereiding op extreme situaties, zonder onnodig hoge kosten voor huishoudens en bedrijven."
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