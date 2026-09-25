Impact kleine aardappeloogst op supermarktprijs blijft beperkt

LELYSTAD (ANP) - De impact van de kleine aardappeloogst op de prijzen van frites en andere aardappelproducten die consumenten in de supermarkt betalen, blijft naar verwachting beperkt. Dat meldt marktbureau DCA Market Intelligence. Voor telers is de impact van de kleine oogst volgens DCA wel groot.

De kleinere oogst betekent niet dat fritesfabrieken hun aardappelen nu volledig op de vrije markt moeten inkopen. Een groot deel van de oogst is maanden eerder al via contracten vastgelegd tussen telers en verwerkers. Die contracten zijn belangrijk voor de uiteindelijke prijs van frites. Na de ruime oogst van 2025 en tegenvallende export van Europese diepvriesfrites zijn de contractprijzen voor de oogst van 2026 verlaagd.

"Voor vroege leveringen liggen die ongeveer een kwart onder het niveau van vorig jaar. Voor aardappelen die later in het seizoen worden geleverd, gaat het om circa 15 tot 17 procent lagere contractprijzen", aldus analist John Ramaker van DCA.