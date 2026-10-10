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Enkele gewonden na zware aardbeving Panama

Samenleving
door anp
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PANAMA-STAD (ANP/AFP) - Door de zware aardbeving voor de kust van Panama zijn tot nu toe twee mensen gewond geraakt. Er zijn nog geen berichten over eventuele dodelijke slachtoffers. De president van het land, José Raúl Mulino, spreekt desondanks van een "grote ramp" en laat weten dat meerdere wegen volledig verwoest zijn.
Het epicentrum van de beving met een kracht van 7.7 lag op zo'n 200 kilometer van Panama-Stad, maar de aardbeving was in een groot deel van het land te voelen. De gewonden vielen in Veraguas en Coclé, beide ten westen van Panama-Stad.
Inwoners van Panama-Stad beschrijven tegenover journalisten van persbureau AFP zeer krachtige trillingen. De aardbeving vond even voor 13.00 uur (lokale tijd) plaats en werd gevolgd door meer dan tachtig naschokken.
Vliegveld gesloten
Een tsunamiwaarschuwing voor Panama en omliggende landen werd later ingetrokken.
Het vliegveld van Panama-Stad werd gesloten. Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. Het toestel ging eerst naar Curaçao, maar moest door een tekort aan hotelkamers uiteindelijk uitwijken naar San José in Costa Rica.
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