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Geen asielzoekers op grasveld bij aanmeldcentrum zaterdagochtend

Samenleving
door anp
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TER APEL (ANP) - Op het grasveld voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel liggen rond 06.15 uur zaterdagochtend geen asielzoekers te slapen, ziet een ANP-verslaggever. In de nacht van donderdag op vrijdag brachten twintig asielzoekers er in de regen de nacht door en het Rode Kruis zei er rekening mee te houden dat ook in de daaropvolgende nachten mensen buiten zouden moeten slapen. Maar daar lijkt afgelopen nacht geen sprake van te zijn geweest.
Vrijdagavond werden ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar de nachtopvanglocaties in Warffum en Zuidwolde gebracht. Daarmee zitten die opvanglocaties vol. De mensen worden zaterdag vroeg in de ochtend weer teruggebracht naar de dagopvang van het Rode Kruis op het terrein bij het aanmeldcentrum. Die biedt eveneens plek aan maximaal 150 mensen.
De gemeente Midden-Drenthe maakte eerder bekend de nachtopvang vanaf komende maandag tot 25 januari over te nemen. In het dorp Beilen kunnen tweehonderd personen slapen in tenten op een evenemententerrein.
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