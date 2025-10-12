Enkele honderden bij demonstratie van Samen Tegen Fascisme

AMSTERDAM (ANP) - Bij de demonstratie in Amsterdam georganiseerd door samenwerkingsverband Samen Tegen Fascisme verzamelen zich enkele honderden mensen. Onder het motto 'Laat je horen tegen extreem-rechts en fascistisch geweld!' komen de mensen in Amsterdam samen als reactie op het naar verwachting grote anti-immigratieprotest op het Museumplein.

De organisatie wil een geluid laten horen "tegen racisme, tegen fascisme en tegen extreemrechts", vertelt een woordvoerder ter plaatse. "En voor een stad, een Nederland en een wereld waarin iedereen welkom is, waarin iedereen veilig zou moeten zijn en waarin plek is voor iedereen." Het geluid vanaf de Stopera is "voor solidariteit en medemenselijkheid".

Sprekers nemen sinds 12.45 uur het woord op het Jonas Daniël Meijerplein. De actievoerders zullen daar blijven. Het initiatief is van 'tientallen actiegroepen' waaronder Mokum Tegen Fascisme, ActivistenPartij UvA en politieke partijen.

Op het Museumplein begint het programma om 13.00 uur. Daarna volgt een mars door het centrum.