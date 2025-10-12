ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Enkele honderden bij demonstratie van Samen Tegen Fascisme

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 13:17
anp121025070 1
AMSTERDAM (ANP) - Bij de demonstratie in Amsterdam georganiseerd door samenwerkingsverband Samen Tegen Fascisme verzamelen zich enkele honderden mensen. Onder het motto 'Laat je horen tegen extreem-rechts en fascistisch geweld!' komen de mensen in Amsterdam samen als reactie op het naar verwachting grote anti-immigratieprotest op het Museumplein.
De organisatie wil een geluid laten horen "tegen racisme, tegen fascisme en tegen extreemrechts", vertelt een woordvoerder ter plaatse. "En voor een stad, een Nederland en een wereld waarin iedereen welkom is, waarin iedereen veilig zou moeten zijn en waarin plek is voor iedereen." Het geluid vanaf de Stopera is "voor solidariteit en medemenselijkheid".
Sprekers nemen sinds 12.45 uur het woord op het Jonas Daniël Meijerplein. De actievoerders zullen daar blijven. Het initiatief is van 'tientallen actiegroepen' waaronder Mokum Tegen Fascisme, ActivistenPartij UvA en politieke partijen.
Op het Museumplein begint het programma om 13.00 uur. Daarna volgt een mars door het centrum.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 496721562

Waar is dat kleine klepje onderaan de wasmachine voor?

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

Scherm­afbeelding 2025-10-11 om 17.50.05

Wilders vindt het te eng om aan debatten mee te doen. Of is dat een smoesje?

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

Loading