Bronnen: grensovergang Rafah tussen Gaza en Egypte dinsdag open

RAFAH (ANP/DPA) - De grensovergang bij Rafah tussen Egypte en de Gazastrook heropent naar verwachting dinsdag voor burgers, melden bronnen uit verschillende landen.

Volgens de bronnen zal de Palestijnse Autoriteit het Palestijnse deel van de grensovergang gezamenlijk beheren met een missie van de Europese Unie.

Een Egyptische veiligheidsbron zei dat er coördinatie gaande is met alle partijen om de grensovergang te heropenen voor het vervoer van gewonden en zieken uit de Gazastrook en de toegang van mensen die in Egypte zijn gestrand.

Goedkeuring

Israëlische veiligheidsbronnen benadrukten dat iedereen die Gaza binnenkomt of verlaat, is onderworpen aan Israëlische goedkeuring.

Rafah verbindt de Gazastrook met Egypte en wordt gezien als belangrijke toegangspoort en doorvoerroute voor humanitaire hulp. Israël nam de controle over de Palestijnse kant van de grensovergang vorig jaar mei over, omdat het naar eigen zeggen wilde voorkomen dat Hamas wapens via grenstunnels naar Gaza smokkelde.