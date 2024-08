Enkele honderden deelnemers aan solidariteitsmars voor Mikael

AMSTERDAM (ANP) - Ongeveer vierhonderd mensen lopen woensdagavond mee in een solidariteitsmars voor de Amsterdamse Mikael en zijn Armeense moeder. Buren, vrienden en andere sympathisanten willen daarmee hun steun betuigen aan de twee, die vorige week te horen kregen dat ze niet in Nederland mogen blijven. Zelf lopen de 11-jarige Mikael en zijn moeder ook mee.

Onder de aanwezigen zijn ook enkele lokale politici en de man die al een aantal weken in hongerstaking voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag zit. Sommige aanwezigen hebben borden bij zich met teksten als 'Den Haag, schaam je' en 'Bij goed beleid hoort menselijkheid'. Medewerkers van Defence for Children hebben een spandoek mee waarop staat: 'Mikael is al thuis!'. Mikael zelf draagt een shirt met de tekst 'Geen afkomst maar toekomst'.

De mars vertrok rond 19.45 uur bij basisschool Achtsprong in Amsterdam-Zuidoost, waar de 11-jarige Mikael tot deze zomer leerling was, en eindigt op het Anton de Komplein. Buurtbewoonster Jenny van Dalen nam het initiatief voor de actie, die mede wordt georganiseerd door Defence for Children.

Verschillende sprekers

Voorafgaand aan de mars waren er praatjes van verschillende sprekers, onder wie de directeur van Defence for Children Mirjam Blaak en Dave Ensberg-Kleijkers, bestuurder van scholenkoepel Zonova waar Achtsprong bij hoort. Ook advocaat Royce de Vries en Mitchell Esajas, mede-oprichter van The Black Archives, spraken de aanwezigen toe.

De Vries zei dat een jongen van elf die hier geboren en opgegroeid is niet uit Nederland weggestuurd zou kunnen en mogen worden. Hij richtte zich daarbij ook tot minister Marjolein Faber en de IND. "Wees dus geen 'ordinaire beleidsmachine' zoals uw woordvoerder naar aanleiding van de berichtgeving zei, maar laat uw hart spreken. Mikael moet blijven", aldus De Vries. Esajas liet alle aanwezigen 'Say it loud, say it clear: Mikael is welcome here' scanderen. Die leus wordt ook tijdens de mars geroepen.

Mikael zelf zei ook nog iets tegen iedereen die was gekomen. "Ik vind het heel bijzonder en mooi. En het geeft een goed gevoel", zei hij over de opkomst. "Maar de reden waarom is ietsje minder leuk." Hij zei heel blij te zijn dat zo veel mensen hem steunen. "Mensen moeten niet naar afkomst kijken, maar naar de toekomst om iets te bereiken en ik verdien het gewoon om hier te blijven."