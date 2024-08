Gasprijs gestegen naar hoogste niveau dit jaar

AMSTERDAM (ANP) - De Europese gasprijzen zijn woensdag gestegen naar het hoogste niveau van dit jaar. Dat gebeurde na berichten dat Oekraïne een belangrijk punt voor de doorvoer van gas bij de grensstad Soedzja in Rusland heeft ingenomen. Hierdoor ontstonden zorgen over de aanvoer van Russisch gas naar Europa. Het doorvoerpunt bij Soedzja is het enige dat hiervoor nog wordt gebruikt.

Persbureau Bloomberg kon de inname door Oekraïne niet verifiëren. Desondanks is de gasprijs op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam woensdag 4,9 procent gestegen tot 38,55 euro per megawattuur. De laatste keer dat de prijs zo hoog lag was in december vorig jaar.

De Oekraïense beheerder van het gasnet zegt in zijn dagelijkse update dat de aanvoer donderdag op het normale niveau lijkt te liggen. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom meldt dat de toevoer woensdag op het gebruikelijke niveau ligt.