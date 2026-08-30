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Enkele tientallen bij dienst overleden koning Harald in Rotterdam

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 15:05
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ROTTERDAM (ANP) - In het Noorse Kultuurhuis in Rotterdam, ook wel de Zeemanskerk, hebben zondagmiddag zo'n zestig mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de overleden koning Harald. De aanwezigen zongen samen en haalden herinneringen op aan de koning, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Ook werd het volkslied gezongen.
"Het ging om hoe hij was, een mensenmens", zegt een vrijwilliger van het cultuurhuis over de verhalen die gedeeld werden. "Over politiek liet Harald zich niet uit, maar hij liet wel blijken wat hij belangrijk vond. Iedere Noor was voor hem even belangrijk. Hij is altijd met iedereen begaan geweest. Dat hoorde je veel terug hier."
Bij de dienst waren Noren, maar ook Nederlanders die iets met Noorwegen hebben. "Samen wilden zij dit beleven, het is een gedeeld verdriet."
Condoleanceregister
In het gebouw ligt sinds vrijdagochtend een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Dat is inmiddels rond de 65 keer gedaan.
De kerk is van oudsher een plek voor Noorse zeelui die Rotterdam aandeden.
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