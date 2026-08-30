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Pieterse grijpt net naast medaille bij WK mountainbike

Sport
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 15:02
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VAL DI SOLE (ANP) - Puck Pieterse is er bij de WK mountainbiken in het Italiaanse Val di Sole niet in geslaagd een medaille te veroveren. De 24-jarige Amersfoortse moest genoegen nemen met de vierde plaats. De wereldtitel was voor de Zwitserse Sina Frei, die naar de titel soleerde. Het zilver was voor de Italiaanse Martina Berta, die de Zwitserse Nicole Koller voorbleef.
Pieterse veroverde de wereldtitel in het mountainbiken in 2024 en greep een jaar daarvoor brons. Vorig jaar eindigde ze als zesde. Eerder op deze WK werd ze achtste in de korte race. Die wereldtitel ging naar de Oostenrijkse Laura Stigger.
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