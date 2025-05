Enver herkent conclusies inspectie over risico's pleegzorg

ROTTERDAM (ANP) - Pleegzorginstelling Enver zegt de kritische conclusies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over haar werk te herkennen. "Pleegkinderen en hun ouders moeten erop kunnen rekenen dat zij goede hulp op een veilige plek krijgen", stelt de instantie in een reactie die aan het inspectierapport is toegevoegd.

Enver begeleidde in het verleden een meisje dat bij een pleeggezin in Vlaardingen werd geplaatst. Daar werd zij ernstig mishandeld. Ze belandde vorig jaar in een ziekenhuis en heeft voor de rest van haar leven zorg nodig. De IGJ concludeerde eerder al dat Enver "ernstig tekort is geschoten" in het helpen van het meisje.

Na die zaak keek de inspectie ook breder naar het werk van Enver. De inspectie ziet nu zoveel tekortkomingen dat er risico's bestaan voor de veiligheid van meer pleegkinderen. Enver voldoet niet aan acht van de negen eisen.

Zorg verbeteren

Enver begeleidt momenteel bijna 1300 pleegkinderen bij ruim 900 pleeggezinnen. De meeste kinderen verblijven daar volledig.

Enver heeft een plan gemaakt om de zorg te verbeteren. Daarin staat onder meer dat de dossiers beter moeten worden bijgehouden en dat er meer interne en externe samenwerking moet komen. De inspectie is weliswaar positief over de inhoud, maar vraagt zich ook af "of de termijnen haalbaar en realistisch zijn".