Trump ontmoet Syrische leider al-Sharaa

RIYAD (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in Saudi-Arabië een ontmoeting gehad met de nieuwe Syrische leider, voormalig guerrillaleider Ahmed al-Sharaa. Het ging volgens een medewerker van het Witte Huis om een kort gesprek in aanloop naar een bijeenkomst met leiders van Golfstaten.

Trump is de eerste Amerikaanse president in een kwart eeuw die een Syrische leider ontmoet. Op beelden is te zien dat ze elkaar de hand schudden in het bijzijn van de Saudische kroonprins. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan nam volgens Turkse media virtueel deel. Trump zou al-Sharaa onder meer hebben gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen voor detentiecentra met IS-gevangenen in zijn land en de relatie met Israël te normaliseren.

De ontmoeting is voor al-Sharaa een diplomatiek succes. De VS hadden eerder nog een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor zijn arrestatie. Die was vorig jaar al ingetrokken. De Syrische leider heeft jaren in een door VS gerunde gevangenis gezeten en stond later aan het hoofd van het jihadistische Jabhat al-Nusra. Hij brak in 2016 met terreurorganisatie al-Qaeda en probeerde zich een gematigder imago aan te meten.

De Syrische interim-president kreeg deze week meer goed nieuws. Trump kondigde aan dat Amerikaanse sancties tegen Syrië worden ingetrokken nu het regime van dictator Bashar al-Assad is gevallen. De Amerikaanse president maakt momenteel zijn eerste grote internationale reis van zijn tweede ambtsperiode. Hij gaat ook naar Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten en hij vliegt waarschijnlijk vrijdag terug naar de VS.