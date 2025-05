EO halveert budget Blauw Bloed en schrapt Enkeltje Verweggistan

De EO halveert met ingang van 2026 het budget van het tv-programma Blauw Bloed. Ook schrapt de EO het jeugdprogramma Enkeltje Verweggistan en gaat de geplande reünieaflevering van een nieuw seizoen Hel of Hotel niet door. De aanpassingen zijn het gevolg van de bezuinigingen die vanaf komend jaar bij de omroepen doorgevoerd moeten worden. De betrokken teams zijn volgens de omroep inmiddels op de hoogte gesteld.

Het royaltyprogramma Blauw Bloed zal zich vanaf 2026 voornamelijk richten op onlineberichtgeving met een wekelijkse 'wrap-upuitzending' op zaterdagavond op NPO 2, liet de EO donderdag weten. Aan de exacte invulling van de nieuwe opzet wordt nog gewerkt. Of er door de bezuinigingen bij de omroep ook mensen zullen worden ontslagen, is nog niet duidelijk. Door deze veranderingen wordt 1,6 miljoen euro bespaard.

"Het zijn geen eenvoudige besluiten, maar ook in een veranderend medialandschap willen we trouw blijven aan onze missie en keuzes maken die toekomstbestendig zijn", aldus EO-directeur Arjan Lock. "Geloof, hoop en liefde blijven het hart vormen van onze verhalen, in een vorm die meebeweegt met de tijd én mensen blijft verbinden."

980 miljoen

De publieke omroepen moeten voor het jaar 2026 ruim 20 miljoen euro bezuinigen. Vanaf 2027 moeten de publieke omroepen ruim 150 miljoen euro bezuinigen. Bestuurders van omroepen bepalen zelf en onderling welke programma's zij blijven maken en welke niet. Onlangs werd al bekend dat AVROTROS na zestien seizoenen stopt met het programma Het Mooiste Meisje van de Klas.

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat er dit jaar een bedrag van afgerond 980 miljoen euro naar de publieke omroep.