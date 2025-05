Nederland wil dat Zelensky deelneemt aan NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Nederland zal zich inzetten om president Volodymyr Zelensky van Oekraïne te laten deelnemen aan de NAVO-top in Den Haag volgende maand. De Verenigde Staten verzetten zich volgens NAVO-bronnen tegen de aanwezigheid van de Oekraïense leider.

"Vanuit Nederland is het heel helder: Zelensky is welkom om deel te nemen aan de NAVO-top", zei minister Ruben Brekelmans (Defensie) donderdag in de Tweede Kamer. De Nederlandse inzet is volgens hem dat Oekraïne altijd welkom is om aan te sluiten bij overleggen.

Het is volgens de minister van belang om uit te stralen dat we Oekraïne onverminderd blijven steunen. De Amerikaanse president Donald Trump zou weinig voelen voor aanwezigheid van Zelensky bij de top. Zijn relatie met zijn Oekraïense ambtgenoot is moeizaam.

Het is belangrijk eenheid uit te stralen op de bijeenkomst eind juni, aldus Brekelmans. "Dat kan ook verklaren waarom bepaalde landen of de NAVO soms bepaalde dingen wel of niet zegt: om iedereen aan boord te houden."