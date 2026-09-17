EP: EU-buitengrens moet beter beschermd, sluit hekken niet uit

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de EU-lidstaten op de Europese buitengrenzen beter te beschermen, door onder meer extra geld vrij te maken voor infrastructuur aan de buitengrenzen. Daarbij kan aan hekken worden gedacht. Daarnaast moet de EU-grensbewakingsdienst Frontex meer capaciteit krijgen, stelt het parlement in een verklaring die donderdag met 339 stemmen voor en 225 tegen is aangenomen.

Ook moet snel kunnen worden ingegrepen als een lidstaat opeens wordt geconfronteerd met grote aantallen asielzoekers. Dat geldt ook als een overheid of regime migranten en vluchtelingen inzet als politiek drukmiddel of hybride wapen om een ander land of de Europese Unie te destabiliseren.

Directe aanleiding voor deze oproep van het Europees Parlement zijn de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli ongeveer 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken.

Het EP vindt dat Spanje de EU-buitengrenzen onvoldoende beschermt, zo staat in de verklaring.