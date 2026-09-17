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Deel raad Rotterdam wil tweede onderzoek dood Alfredo Goeloe

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 13:51
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ROTTERDAM (ANP) - Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil dat er, naast het onderzoek van de Rijksrecherche, een onafhankelijk onderzoek komt naar de omstandigheden rond de dood van Rotterdammer Alfredo Goeloe (51). Hij kwam zaterdag om het leven bij een aanhouding door agenten op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid.
"Dit politiegeweld roept ernstige vragen op over de omstandigheden waaronder dit heeft kunnen plaatsvinden en het handelen van de politie", stellen de fracties van PRO, SP, BIJ1 en Partij voor de Dieren. Volgens de partijen is dat onderzoek nodig, omdat het incident voor veel emoties en onrust in de stad heeft gezorgd. Ook vermoeden ze dat de politie etnisch geprofileerd heeft.
Burgemeester Carola Schouten voelt weinig voor een extra onderzoek. "Onderzoek door de Rijksrecherche gebeurt onder verantwoordelijkheid van het OM en is dus onafhankelijk en staat los van de politie. Ik vertrouw dat volledig", zei Schouten. Ze kon op veel vragen uit de raad niet ingaan, omdat die betrekking hadden op dat onderzoek.
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