Epe legt Fletcher dwangsom op voor opvang, keten wil niet betalen

EPE (ANP) - De gemeente Epe heeft ook aan Fletcher Hotels een dwangsom van 17.250 euro per dag met een maximum van ruim 3,1 miljoen euro opgelegd, omdat er na de gestelde deadline van afgelopen zaterdag nog asielzoekers worden opgevangen in een vestiging van de hotelketen in Epe.

Algemeen directeur Rob Hermans van Fletcher Hotels is "natuurlijk niet van plan" de door de gemeente Epe opgelegde dwangsom te gaan betalen. "Wij zijn geen partij. Wij vangen asielzoekers op in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers", aldus Hermans. "Wij mogen deze mensen niet elders onderbrengen en als we ze zomaar op straat zouden zetten, dan heeft Epe een groter probleem."

Hermans heeft naar eigen zeggen sterk het gevoel dat de gemeente Fletcher "aan het pesten" is. "Er is nog nooit overlast door de asielzoekers geweest. Ik had wel enige coulance verwacht van de gemeente", aldus Hermans.

Epe heeft het COA een dwangsom opgelegd van ruim 63.000 euro per dag, met een maximum van 11,4 miljoen euro.