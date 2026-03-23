Minister: andere gemeenten nodig voor oplossing Hardenberg

DEN HAAG (ANP) - Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie, CDA) heeft andere gemeenten nodig om het probleem in Hardenberg op te lossen. Dat zegt hij in reactie op het nieuws dat opvangorgaan COA na dinsdag een dwangsom gaat betalen aan de Overijsselse gemeente omdat de einddatum niet gehaald is. "Op dit moment zijn er gewoon meer locaties aan het sluiten dan dat er nieuwe locaties bij komen," zegt hij. "Zie daar het probleem."

De CDA-minister oordeelt niet over de keuze van de gemeente om de uitvoeringsorganisatie nu een dwangsom op te leggen om de gemaakte afspraken af te dwingen. "Ik snap dat gemeenten de afspraak in stand willen laten. Dus we blijven daarover in gesprek."

Ook gemeente Epe in Gelderland heeft laten weten een dwangsom te overwegen om een noodopvang waarvan de einddatum inmiddels verstreken is.