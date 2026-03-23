VK ontbiedt Iraanse ambassadeur om spionage in Londen

LONDEN (ANP/AFP) - Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur ontboden om vermeende spionage in Londen. Het Verenigd Koninkrijk spreekt van "roekeloze en ontwrichtende acties" van het Iraanse regime.

Vorige week werden twee Iraniërs, van wie er een ook de Britse nationaliteit had, in Londen aangeklaagd omdat ze voor de Iraanse inlichtingendienst zouden werken. Ze worden ervan beschuldigd de Joodse gemeenschap in de Britse hoofdstad te hebben bespioneerd. De twee zouden onder meer verkenningswerk hebben gedaan bij een synagoge, een mogelijk doelwit van een aanslag.

Het contact met de Iraanse inlichtingendienst zou afgelopen zomer hebben plaatsgevonden, dus ver voor het begin van de huidige oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Het VK wil niet worden meegesleurd in die oorlog, maar de regering heeft wel toestemming gegeven aan de Amerikanen om Iraanse raketlanceerinstallaties aan te vallen vanaf Britse bases.