Epstein-medeplichtige Maxwell: nooit ongepast gedrag Trump gezien

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 21:43
WASHINGTON (ANP/RTR) - Ghislaine Maxwell, een medewerker en oud-vriendin van de Amerikaanse financier en zedendelinquent Jeffrey Epstein, vertelde vorige maand in een interview met het ministerie van Justitie dat ze president Donald Trump nooit in een "ongepaste setting" had gezien. Dat blijkt uit een vrijdag vrijgegeven transcriptie van het interview.
"Ik heb de president nooit in een ongepaste setting gezien", zei Maxwell. "De president was nooit ongepast tegenover wie dan ook."
Het ministerie van Justitie besloot eerder de dossiers van het Epstein-onderzoek niet vrij te geven. Dat leidde tot kritiek van zowel Trumps conservatieve achterban als Democraten in het Congres.
In beroep
Epstein stierf in 2019 in zijn cel terwijl hij wachtte op zijn proces wegens sekshandel. Hij pleitte onschuldig.
Maxwell kreeg in 2021 een gevangenisstraf van twintig jaar voor sekshandel. Aanklagers zeggen dat ze minderjarige meisjes rekruteerde die door Epstein en anderen werden misbruikt. Ze is in beroep gegaan.
Honderden inwoners Abcoude staan stil bij gewelddadige dood Lisa

VVD verbaasd dat NSC plots uit kabinet stapt

