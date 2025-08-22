ECONOMIE
Honderden inwoners Abcoude staan stil bij gewelddadige dood Lisa

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 21:30
anp220825209 1
ABCOUDE (ANP) - In de dorpskerk van Abcoude zijn vrijdagavond naar schatting honderden mensen bij elkaar gekomen om stil te staan bij de gewelddadige dood van hun dorpsgenoot Lisa (17). Dat laten twee betrokkenen bij de organisatie weten. "De hele kerk was vol", zegt voorzitter Krijn Kleemans van buurthuis Tumult. "We merkten dat er vanuit het dorp heel veel behoefte was om bij elkaar te komen. Het was heel fijn dat dit zo kon."
De 17-jarige Lisa werd in de nacht van dinsdag op woensdag dood gevonden langs de Holterbergweg in Duivendrecht. Ze is door een ernstig misdrijf om het leven gekomen, waarvoor een 22-jarige verdachte vastzit.
Veel mensen hebben bloemen neergelegd bij de kerk, zegt Kleemans. "Ook heeft iedereen in een boek geschreven voor de familie." De familie van Lisa was er vrijdagavond niet bij, maar was volgens hem wel op de hoogte van de bijeenkomst. "Die vinden het ook hartverwarmend."
Zaterdag is de dorpskerk opnieuw geopend van 11.00 tot 18.00 uur, voor mensen die behoefte hebben om samen te komen.
Van Hijum: jammer dat kabinet bij elkaar houden niet is gelukt

Epstein-medeplichtige Maxwell: nooit ongepast gedrag Trump gezien

