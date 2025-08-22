VVD verbaasd dat NSC plots uit kabinet stapt

DEN HAAG (ANP) - De VVD is "zeer verbaasd dat NSC plots uit het kabinet stapt". Dat laat de partij weten op X, nadat NSC als tweede coalitiepartij zich terugtrekt uit het kabinet. Dat gebeurde vrijdagavond nadat buitenlandminister Caspar Veldkamp als eerste opstapte omdat hij te weinig steun kreeg voor zijn beleid.

"Het kabinet was in gesprek om effectieve maatregelen te nemen tegen de regering-Netanyahu. Middenin dat gesprek weglopen en het demissionaire kabinet verder verzwakken is onverantwoord." Vergelijkbare woorden gebruikte de partij ook toen de PVV afgelopen juni het kabinet liet vallen en alle bewindslieden terugtrok.

NSC verwijt de VVD en BBB juist dat ze verdere stappen tegen Israël niet steunden. "Het is onbegrijpelijk dat zij geen verantwoordelijkheid nemen en voor ons is dat onacceptabel", schrijft de partij in een mail aan de leden.