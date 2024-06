Er ziin vermoedelijk honderdduizenden EU-arbeidsmigranten meer dan we weten

Gemeenten merken dat er twee keer zoveel EU-arbeidsmigranten wonen als de officiële statistieken vertellen, meldt De Telegraaf. Rotterdam gaat uit van ruim 80.000 Oost- en Midden-Europese bewoners in plaats van 41.000.

Onderzoekers in de provincies Noord-Brabant en Overijssel zien hetzelfde: de helft van de migranten die daar wel wonen en werken, schreef zich nooit in bij een gemeente en is onzichtbaar. "De registratie van arbeidsmigranten in Nederland is niet op orde", stelt de gemeente Eindhoven in een actieplan. Uitbuiting door werkgevers en verhuurders ligt op de loer en wijken raken in verval door grote aantallen migranten.

Volgens landelijke schattingen zijn er tussen de 600.000 en 800.000 arbeidsmigranten, maar de werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk nog hoger.