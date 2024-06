Eerste debat tussen Biden en Trump van verkiezingen 2024 begonnen

ATLANTA (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Republikeinse uitdager Donald Trump zijn begonnen aan hun eerste debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. De twee aartsrivalen zijn in landelijke peilingen verwikkeld in een nek-aan-nekrace.

Bij het door CNN georganiseerde debat is geen publiek aanwezig. Ook worden de microfoons van de kandidaten uitgezet als ze niet aan het woord zijn. Daartoe is besloten omdat de kandidaten elkaar tijdens hun verkiezingsdebatten in 2020 continu onderbraken.