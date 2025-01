Erasmusschutter nog steeds boos over conflicten tijdens studie

ROTTERDAM (ANP) - De 33-jarige Fouad L., die op 28 september 2023 in Rotterdam drie mensen doodschoot, is nog steeds boos over wat hem tijdens zijn artsenopleiding is overkomen, dan wel aangedaan, zoals hij het zelf ziet. Het conflict met docenten en de examencommissie van het Erasmus MC is volgens hem de basis geweest van zijn wraakplan. De problemen leidden tot schorsingen, waar L. woedend over was.

"Ik zie dat ik, terwijl ik de beste bedoelingen had, ben doodgemarteld", aldus L. "Het Erasmus MC heeft een soort Frankensteins monster van me gemaakt dat eruit is gekomen." Nadat hij een keer te laat was gekomen, ontstonden de problemen. Volgens L. is er vervolgens sprake geweest van "tegenstand, van 'gaslighting'".

De rechtbank Rotterdam besprak maandagmiddag de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Hij verbleef extra lang (elf weken) in de gedragskundige observatiekliniek van justitie, het Pieter Baan Centrum (PBC). Deskundigen daar hebben onder meer een autistische stoornis vastgesteld. Zij achten L. verminderd toerekeningsvatbaar en adviseren tbs met dwangverpleging op te leggen.