Leiders Congo en Rwanda bij top over conflict, zegt Kenia

NAIROBI (ANP/AFP) - De leiders van de Democratische Republiek Congo en Rwanda zullen woensdag een crisisbijeenkomst bijwonen over het conflict in het oosten van Congo waar een door Rwanda gesteunde rebellengroep bezig is aan een opmars. De Keniaanse president William Ruto heeft dat meegedeeld.

Kenia is voorzitter van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG) van acht Afrikaanse landen. Ruto kondigde eerder de top al aan, maar noemde nog geen datum. Het is nog niet bekend waar de bijeenkomst zal zijn, maar president Paul Kagame van Rwanda en president Félix Tshisekedi van Congo zouden hun deelname hebben bevestigd.

Rebellen van M23 hebben hun greep op de omgeving van Goma de afgelopen maand verstevigd en zouden nu ook het centrum hebben bereikt van de grootste stad in het oosten van Congo. M23 zegt etnische Tutsi's te willen beschermen en krijgt steun van buurland Rwanda. VN-chef António Guterres riep zondag de Rwandese strijdkrachten op zich terug te trekken uit Congo en geen steun meer te verlenen aan M23-strijders.