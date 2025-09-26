Erdogan is 'tevreden' over ontmoeting Trump, stappen gezet

ISTANBUL (ANP/RTR) - Turkije heeft "belangrijke voortgang" gemaakt met de Verenigde Staten. Dat meldt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die op uitnodiging van zijn Amerikaanse ambtgenoot in het Witte Huis was. De twee zouden onder meer samenwerkingen hebben besproken op het gebied van defensie en handel.

Donald Trump zei donderdag dat er een rol voor Erdogan is weggelegd in het bereiken van een staakt-het-vuren in Oekraïne, vanwege zijn banden met zowel Kyiv als Moskou. "Ik denk dat hij grote invloed kan uitoefenen. Nu is hij vooral neutraal, hij houdt ervan neutraal te zijn", zei Trump. "Het beste dat hij kan doen, is geen olie en gas uit Rusland kopen", voegde de Amerikaanse leider daaraan toe.

Turkije en de VS zijn verwikkeld in een langlopend conflict over F-35's, waarvan Turkije aanvankelijk een van de ontwikkelaars was. Het land werd uit dat programma gegooid nadat het Russische S-400-raketsysteem had aangeschaft, waarna de VS Turkijes defensie-industrie sancties oplegden.