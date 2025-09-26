Limburgs loket voor afhandeling mijnbouwschade opent 2 januari

MAASTRICHT (ANP) - Het loket dat aanvragen gaat afhandelen voor Limburgers die mijnschade aan hun huis hebben, gaat na meerdere vertragingen op 2 januari open in Heerlen. Een digitaal loket voor schademeldingen opent een maand eerder. De regering heeft ruim 54 miljoen euro uitgetrokken om de schaderegeling de komende twee jaar op te zetten en uit te voeren, melden de provincie Limburg en demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei.

Het Instituut voor Mens, Milieu en Mijnbouw in Limburg (I3ML) zou al veel eerder beginnen, maar werd tot grote frustratie van de provincie en de gemeenten in de voormalige mijnstreek steeds uitgesteld. Minister Hermans had onder meer langer de tijd nodig om de juiste rechtsvorm voor het loket te vinden. "Ondanks dit duidelijke perspectief betreuren wij het feit dat het lange tijd heeft geduurd voordat er begonnen kan worden met het herstellen van de schade", stelt Limburg over de openingsdatum. "Voor Rijk en regio is het des te belangrijker om de komende tijd gezamenlijk te blijven optrekken."

Het loket gaat schademeldingen per postcodegebied afhandelen. Schades tot 10.000 euro worden financieel vergoed en bij hogere bedragen komt een aannemer langs voor herstelwerkzaamheden. Het Rijk en de provincie verwachten dat de eerste grote gevallen volgend najaar kunnen worden aangepakt. De minister beslist over de vergoedingen en krijgt advies van de Limburgse Kamer van de Commissie Mijnbouwschade, die ook aardbevingsschade in Groningen beoordeelt. De commissie bekijkt of het aannemelijk is dat de schade door mijnbouw komt, waarna binnen zes weken een besluit volgt. Uitgangspunt is dat er geen strenge bewijslast is voor Limburgers.

Tijdelijke schaderegeling

Meer dan vijftig jaar geleden sloot de laatste steenkoolmijn in Zuid-Limburg en kwam er een einde aan het mijnbouwtijdperk in de provincie. Veel huizen hebben schade opgelopen door bodembewegingen en het vollopen van de mijngangen met water. Het gaat onder meer om verzakte funderingen en scheuren in muren en kozijnen. Geschat wordt dat zeker 10.000 woningen in de regio aanspraak kunnen maken op de schaderegeling. Het I3ML moet het jaren geleden opgezette Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg vervangen. Dat was bedoeld voor financiële hulp bij schrijnende woonsituaties.

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke schaderegeling die organisatorisch onder het ministerie valt. Hermans verwacht dat die na twee jaar kan overgaan in een definitief, opzichzelfstaand schadeloket.