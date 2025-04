Palestijnse leider na dood paus: trouwe vriend verloren

RAMALLAH/GAZA-STAD (ANP/AFP) - In de Palestijnse gebieden wordt getreurd na de dood van paus Franciscus. President Mahmoud Abbas noemde hem volgens Palestijnse media een trouwe vriend van het Palestijnse volk. Hij zei dat Franciscus "de Palestijnse staat erkende en toestemming gaf om de Palestijnse vlag te hijsen in het Vaticaan".

Een hoge functionaris van Hamas, de groep die de Gazastrook bestuurt, sprak ook lovende woorden over de paus. "Paus Franciscus was een onwrikbare pleitbezorger voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk, vooral in zijn standvastige houding tegen de oorlog en de daden van genocide die de laatste maanden tegen ons volk in Gaza zijn gepleegd", aldus Hamaslid Bassem Naim.

De topman van de Arabische Liga, Ahmed Aboul Gheit, zei dat de paus zich tot het laatste moment heeft uitgesproken tegen "Israëlische wreedheid". Hij zei dat het morele kompas van Franciscus "altijd in de juiste richting wees" als het over de Palestijnen ging.