Erdogan: schorsing Demiral puur politiek en werpt schaduw over EK

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de schorsing van de Turkse speler Merih Demiral omschreven als "puur politiek" en "onbegrijpelijk". Dat deed hij tijdens de terugvlucht van Berlijn, waar hij de wedstrijd tegen Nederland bijwoonde die Turkije met 2-1 verloor.

Demiral had eerder in het EK een doelpunt tegen Oostenrijk gevierd met een "wolvengroet", een symbool van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. In Turkije heerste woede over de schorsing die daarop volgde.

"De straf tegen Merih gaat niet over Merih persoonlijk", zei Erdogan aan boord van het vliegtuig tegen persbureau Anadolu. "In feite is het een straf die aan Turkije als natie wordt gegeven." De president is van mening dat "het verbod van de UEFA een serieuze schaduw heeft geworpen over het kampioenschap."

Toch heeft de schorsing de moraal van de groep niet negatief beïnvloed, merkte Erdogan op. "Ondanks al deze negativiteit heeft ons nationale voetbalteam het Nederland heel moeilijk gemaakt. Het team reageerde op het onrecht dat hen werd aangedaan met het spectaculaire voetbal dat ze op het veld speelden."