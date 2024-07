Le Pen bekritiseert voetballer Mbappé op dag dat Fransen stemmen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politica Marine Le Pen heeft de voetballer Kylian Mbappé bekritiseerd om zijn oproep aan Franse kiezers dat ze moeten voorkomen dat haar rechts-nationalistische partij de verkiezingen wint. Frankrijk kiest zondag in een tweede en beslissende ronde een nieuw parlement.

"De Fransen zijn het beu te worden verteld hoe ze moeten stemmen", zei Le Pen tegen tegen de Amerikaanse zender CNN. "Mbappé vertegenwoordigt geen Fransen met een immigrantenachtergrond, van wie er velen van het minimumloon moeten rondkomen en die zich geen huisvesting en verwarming kunnen veroorloven als mensen zoals meneer Mbappé."

De speler van de Franse nationale ploeg en Real Madrid heeft meermaals commentaar gegeven op de politieke situatie in zijn land tijdens het Europees kampioenschap, waarin Frankrijk dinsdag in de halve finale in München tegenover Spanje staat.

Hachelijke situatie

"Het is een hachelijke situatie. We mogen niet toestaan ​​dat ons land in de handen van deze mensen valt", zei de 25-jarige Mbappé onder meer, waarmee hij op de partij Rassemblement National (RN) doelde. "Ik hoop dat mensen op de juiste partijen zullen stemmen."

RN hoopt zondag een absolute meerderheid te behalen in het Franse lagerhuis, de Nationale Vergadering. Vorige week kreeg de partij met 33 procent de meeste stemmen in de eerste verkiezingsronde.