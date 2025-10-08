Erdogan zegt Hamas te adviseren over mogelijke vrede in Gaza

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije adviseert Hamas over de beste manier om met Israël te onderhandelen over vrede in Gaza, zegt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Turkije ook gevraagd om Hamas te "overtuigen" het twintigpuntenplan dat voorligt te accepteren, aldus Erdogan.

Hamas en Israël voeren in Egypte indirecte onderhandelingen. Daarbij zijn ook Turkse functionarissen aanwezig. "We hebben gedurende dit proces steeds contact onderhouden met Hamas. We staan nu ook nog in contact", zegt Erdogan. "We lichten toe wat het redelijkste pad is en wat Palestina moet doen om met vertrouwen de toekomst in te gaan."

Volgens Erdogan heeft Trump hem zowel tijdens zijn bezoek aan Washington als in een recent telefoongesprek gevraagd er bij Hamas op aan te dringen dat een oplossing wordt gevonden voor de oorlog. Hamas vond dat al, zegt Erdogan. "Hamas ligt voor op Israël."

Erdogan is zeer kritisch over Israël en heeft nauwe banden met Hamas.