Erik Dijkstra liet zijn vrouw in de kou staan bij DWDD: 'Ik zei: “Blijkbaar kun je het niet aan”'

Presentator Erik Dijkstra heeft diepe spijt dat hij zijn toenmalige vrouw Hester van Dijk in 2015 niet steunde toen zei het moeilijk had op de redactie van het programma De Wereld Draait Door. In een openhartig interview op NPO Radio 1 vertelt de BNNVARA-presentator over zijn fouten en doet hij aan zelfreflectie.

Dijkstra werkte zelf van 2009 tot 2014 bij het populaire programma. “Mijn toenmalige geliefde - inmiddels mijn ex-vrouw - werkte daar in 2015”, legt de presentator uit in het programma MISCHA! Die kwam toen wel eens thuis en zei: het is daar verschrikkelijk. Er wordt de hele dag geschreeuwd, mensen doen gemeen tegen elkaar.”

Onbegrip

In plaats van begrip te tonen, was Dijkstra destijds hard in zijn oordeel. “Ik zei: blijkbaar kan je het niet aan”, bekent hij. “Ik vond dat zij niet voldeed. Ik dacht: blijkbaar ben je niet goed genoeg, blijkbaar heb je niet de tools om daarmee om te gaan. Terwijl ik natuurlijk had moeten zeggen: lieve schat, ze zijn ook knettergek daar.”

Spijt